Delta Air Lines, variante Omicron ritarderà ripresa domanda viaggi di 60 giorni

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, ha registrato unaper il periodo terminato il 31 dicembre 2021. L'utile ante imposte rettificato è stato di 170 milioni di dollari, il margine ante imposte rettificato del 2%, l'diluita di 0,22 dollari, ildi 9,5 miliardi di dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione rettificato di 0,14 dollari su un fatturato di 9,21 miliardi di dollari."Sebbene la variante Omicron in rapida diffusione abbia avuto un impatto significativo sui livelli di personale e interrotto i viaggi nel settore, l'attività di Delta si è stabilizzata nell'ultima settimana ed è tornata alle prestazioni pre-festività - ha il CEO Ed Bastian - Si prevede che, ma mentre guardiamo oltre il picco, siamo fiduciosi in una forte stagione di viaggio primaverile ed estiva".La società stima che inel trimestre che terminerà a marzo saranno dal 72% al 76% rispetto ai livelli del 2019 e prevede di ripristinare dall'83% all'85% dellapre-pandemia nel trimestre in corso. "Si prevede che il recente aumento dei casi di Covid-19 associati alla variante Omicron avrà un impatto sul ritmo di ripresa della domanda all'inizio del trimestre, con lo slancio della ripresa che riprenderà dal fine settimana del President's Day (21 febbraio 2022, ndr) in avanti", ha affermato il presidente Glen Hauenstein.