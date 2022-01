Assegno unico, Inarcassa: opportunità anche per i professionisti, le domande all'Inps

(Teleborsa) - "L'è un sostegno economico alle famiglie attribuito dall'Inps per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili" e l'importo spettante "varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base divalido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità". È quanto si legge sul sito di(la Cassa pensionistica degli architetti e ingegneri liberi professionisti) che ha evidenziato come il beneficio spetti anche aiiscritti alle Casse di previdenza private.L'ha fornito i requisiti e le indicazioni per la presentazione della domanda, che può essere inoltrata, a partire dal 1 gennaio 2022, tramite il servizio online 'My Inps' sul portale dell'Istituto di previdenza pubblica, ha spiegato Inarcassa.