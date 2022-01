Carige, aperta data room riservata a BPER

BPER

Banca Carige

(Teleborsa) - In data odierna, 14 gennaio, è stata resa accessibile la data room al servizio della due diligence finalizzata alla definizione di un potenziale contratto di acquisizione da parte didella partecipazione di controllo detenuta dal FITD (direttamente e per conto dello Schema Volontario di Intervento del FITD) e pari al 79,992% del capitale sociale diLo fa sapere l'istituto ligure con una nota aggiungendo che l'accesso alla data room - per il periodo di esclusiva concesso dal FITD a seguito della offerta non vincolante presentata da BPER - è disciplinato da unin essere tra le parti interessate e si svolgerà in ogni caso nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili.