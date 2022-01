FB & Associati, Perrotti: "Siamo prima società benefit del settore consulenza in lobbyng e relazioni instituzionali"

(Teleborsa) -, azienda italiana di consulenza specializzata in public affairs, advocacy e lobbying, è laLa società ha assunto anche in statuto l'impegno di "operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente assumendo specifiche finalità di beneficio comune e di impatto sociale".La prima – spiega FB & Associati in una nota – è quella delcon un focus inizialmente per quelle rappresentanti i pazienti, attive quindi nell'ambito salute, peraltro al centro della strategia di ripartenza del Paese e di un ampio processo di riforma delle policy. FB & Associati le supporterà attraverso attività di consulenza e formazione gratuite per rafforzarne la capacità di rappresentanza nel contesto politico-istituzionale, a livello nazionale ma soprattutto territoriale. Una seconda finalità di beneficio comune riguarderà ilin particolare per quanto attiene agli obiettivi di parità salariale, tutela della maternità, valorizzazione del talento e benessere delle risorse umane, tutti aspetti molto sensibili in un settore professionale tradizionalmente maschile ma in cui cresce la presenza delle donne e dove il capitale umano è il principale asset strategico. Un'ulteriore area di attenzione è stata individuata nelloe a vario titolo connessi ai processi di transizione ecologica.FB & Associati – evidenzia la nota – ha registrato quest'anno larispetto all'anno precedente e un +pari a 5.227.000 euro."Siamo molto soddisfatti di essere la prima società benefit del nostro settore che ha ormai – commenta l'– raggiunto livelli di sviluppo importanti confermando la sua caratteristica di mercato anticiclico, se raffrontato al più ampio mondo della consulenza tradizionale in comunicazione e relazioni pubbliche che invece segna una flessione piuttosto generalizzata. Anche per queste ragioni un comparto come questo non può esimersi dal porre in atto principi di responsabilità sociale e collettiva, oltre il core business".Secondo FB & Associati il 2022 potrebbe essere l'anno del decollo per la consulenza in relazioni istituzionali, con una domanda di sensibilizzazione del decisore pubblico da parte delle imprese in ulteriore crescita per via della spinta data dalla ripresa economica in atto e del ruolo sempre più forte che lo Stato intende assumere nel governo dell'economia."Nonostante il forte sviluppo della lobbying, c'è ancora molta strada da fare per un riconoscimento diffuso e pieno della rappresentanza degli interessi come supporto specialistico e strategico alle imprese che vogliono dialogare con il decisore pubblico in modo paritario e professionale – spiega il–. Lo dimostra anche la lunga gestazione per giungere a una legge nazionale che regolamenti l'attività di lobbying, licenziato in prima lettura proprio questa settimana dalla Camera dei Deputati, ma con luci ed ombre rispetto alla effettiva possibilità per le imprese di porre le loro istanze alla politica in una competizione equa e trasparente tra di loro e positiva per l'interesse collettivo. Il nostro è un settore in forte dinamismo e a complessità crescente, a cominciare dal peso determinante che il consenso e il dibattito sui social rivestono nel dettare l'agenda politica e le priorità dei singoli partiti, come rileva periodicamente anche il nostro Centro studi interno. Per meglio presidiare queste dinamiche abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra Divisione FB Bubbles, dedicata alla gestione di campagne di formazione delle opinioni attraverso competenze integrate di advocacy, reputation management e media affairs, e ampliato la presenza azionaria in aziende partner specializzate in web advocacy. Ci apprestiamo quindi a festeggiare il nostro 25esimo con grande ottimismo – conclude Bistoncini – e dando vita a un ciclo di eventi pubblici per immaginare gli scenari futuri e approfondire i cambiamenti radicali in atto nelle strategie di influenza e comunicazione tra imprese e istituzioni. Li vedremo anche in fase di attuazione del PNRR, impossibile da mettere a terra senza un contributo fattivo dei gruppi di interesse e una rivalutazione del rapporto Pubblico-Privato, a patto però che le imprese siano pronte a giocare un ruolo in termini di generazione di valore e con loro anche i consulenti che le affiancano".