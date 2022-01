(Teleborsa) - In questi giorni, tiene banco il dibattito sul Bonus psicologo, "saltato" dallalache ne chiede laha raccoltoin pochissime ore,che l'argomento è. Anche quando finalmente l'emergenza sanitaria sarà archiviata, la pandemia avrà effetti a lungo termine sulla salute mentale dei giovani (e non solo). Cresce, dunque, ildi quanti chiedonoda mettere in campo."Siamo attivi con tutte le, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, i singoli ordini regionali e in alcune regioni si sono ottenuti dei risultati concreti, recentissima da parte dellala conclusione dell'iter che porterà all'approvazione di servizi di psicologia di base sempre più indispensabili, laproprio nelle ultime ore ha attivato un servizio per rendere più accessibili i servizi di psicologia per i minori, ma c'è bisogno diCosì il Pdurante la presentazione della campagna"Nell'ambito dellache ilsu servizi per la salute mentale e la qualità psicologica della vita. I servizi per iin grande difficoltà da tantissimo tempo, sostanzialmente si riesce a fare salvo leche comunque sono quasi eroiche da parte dei colleghi quasi esclusivamente diagnosi in campo infantile presso i servizi di psicologia ma i servizi per adulti non sono in migliori condizioni e l'importo, la quota parte in percentuale del budget per la sanità destinata alla salute mentale è di poco superiore a 3, 3,5%, in altri Paesi è enormemente più grande, tre volte tanto, abbiamo bisogno quindi di"Come- conclude Torricelli - proviamo tutte a dare il nostro contributo, le nostre indicazioni, a restituire il senso della nostra conoscenza, non ci sono solo le ricerche di mercato che faP, ci sono ledel consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi ma c'è tantissima ricerca che negli ultimi anni ha approfondito ildi avvicinare i servizi di psicologia in un'ottica preventiva ai cittadini, per il loro benessere individuale ma anche per quello collettivo perchè c'è un tema di coesione sociale messa a dura prova