Wells Fargo, gli utili volano grazie a rilascio riserve e vendita asset

Wells Fargo

(Teleborsa) - La trimestrale di, una delle quattro più grandi banche statunitensi, ha, anche grazie ai guadagni derivanti dalla vendita di alcune attività. Nei tre mesi al 31 dicembre 2021 la banca ha registratopari a 20,86 miliardi di dollari, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'è salito dell'86% a 5,75 miliardi di dollari dai 3,09 miliardi di dollari del quarto trimestre 2020. L'è stato di 1,25 dollari per azione. Il mercato, secondo i dati di Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,13 dollari su ricavi di 18,82 miliardi di dollari."Abbiamo registrato una forte crescita dei depositi e, sebbene la domanda di prestiti sia stata debole all'inizio dell'anno,, con una crescita sia nel nostro portafoglio di beni di consumo che in quello commerciale", ha commentato il CEO Charlie Scharf. "Poiché l'economia ha continuato a riprendersi, abbiamo assistito a un aumento della spesa dei consumatori, commissioni bancarie di investimento più elevate,nel Wealth and Investment Management, forti guadagni nelle nostre affiliate di venture capital e private equity".I risultati sono stati aiutati da undi 875 milioni di dollari, che la banca aveva messo da parte durante la pandemia per salvaguardarsi da potenziali perdite sui prestiti. Inoltre, profitti per 943 milioni di dollari, o 0,18 dollari per azione, fanno riferimento alleCorporate Trust Services (CTS) e Wells Fargo Asset Management (WFAM).La banca sconta ancora gli effetti dello, per il quale negli anni ha pagato miliardi di dollari in multe e risarcimenti. "Rimaniamo consapevoli del fatto che abbiamo ancora uno sforzo pluriennale per soddisfare i nostri requisiti normativi – con– e continuiamo il nostro lavoro per lasciarci alle spalle le esposizioni relative al nostro passato”, ha detto Scharf.