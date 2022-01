Brilla Tenaris su upgrade e dati trivelle in USA

Tenaris

Baker Hughes

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 10,57, con un. Il titolo risulta il migliore del FTSE MIB ed è sostenuto dallada parte di Mediobanca Securities. La società, maggior produttrice e fornitrice a livello globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, beneficia anche dei dati settimanali diffusi da: il numero delle piattaforme petrolifere e gas negli Stati Uniti, un indicatore della produzione futura, è aumentato di 13 a 601 unità, registrando il valore massimo da aprile 2020.In particolare, lestatunitensi sono aumentate di 11 unità a quota 492 questa settimana, il massimo da aprile 2020, mentre lesono aumentate di due unità a quota 109, il massimo da marzo 2020. Il dato resta comunque lontano (-24%) dal livello pre-pandemia di due anni fa.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 10,69 e successiva a quota 10,94. Supporto a 10,44.