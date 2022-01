IVECO BUS rinnova partnership con SOTRA in Costa d'Avorio

Iveco Group

(Teleborsa) - Una nuova linea di assemblaggio di minibus Daily è entrata in funzione all'inizio di quest'anno presso lo stabilimento SOTRA INDUSTRIE di Koumassi, vicino ad Abidjan, rendendo la. Il progetto, iniziato nel 2018, è il risultato più recente di una collaborazione iniziata quasi 40 anni fa tra IVECO BUS, marchio die produttore leader di autobus e bus granturismo, e SOTRA (Société des Transports Abidjanais), azienda di trasporto pubblico per Abidjan e la sua area metropolitana.La cerimonia di inaugurazione si è svolta lunedì 10 gennaio alla presenza del Primo Ministro della Costa d'Avorio, Sua Eccellenza Patrick Achi, di alti rappresentanti del Governo Ivoriano, nonché dell'Ambasciatore della Repubblica Italiana, Arturo Luzzi, e di Stéphane Espinasse, Head of Sales & Products di IVECO BUS.- produrrà il Daily nella versione minibus, ribattezzata per l'occasione “Daily Ivoire”, in grado di ospitare da 16 a 26 posti a sedere. I primi 60 minibus “Daily Ivoire”, alimentati con motori a metano prodotti da FPT Industrial, altro marchio di Iveco Group e noto leader nelle tecnologie di propulsione, sono già stati prodotti. I mezzi sono destinati al mercato della Costa d'Avorio e all'esportazione in altri Paesi africani, a cominciare dall'Africa occidentale e centrale.