Bank of America, balzo dell'utile grazie ad aumento impieghi e forte M&A

Bank of America

(Teleborsa) -ha superato le aspettative del mercato per i risultati nel quarto trimestre del 2021, grazie alla. Idella banca statunitense sono aumentati del 10% a 22,17 miliardi di dollari per i tre mesi terminati il 31 dicembre, mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di circa 22,2 miliardi di dollari. L'è stato pari a 7 miliardi di dollari, o 0,82 dollari per azione, contro i 5,5 miliardi, o 0,59 dollari per azione di un anno fa. L'aumento, su base annua, è stato del 28%. Il consensus, secondo dati Refinitiv, era per utili trimestrali pari a 0,76 dollari per azione. La banca haper 851 milioni di dollari nel periodo."I nostri risultati del quarto trimestre sono stati guidati da una forte crescita organica, livelli record di coinvolgimento digitale e un'economia in miglioramento - ha affermato l'amministratore delegato Brian Moynihan - Abbiamo, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nei depositi retail".Il(NII), una misura chiave di quanto guadagnano le banche dai prestiti, è aumentato dell'11% a 11,4 miliardi di dollari. La divisoneha registrato entrate record di 5,4 miliardi di dollari, in crescita del 16%, trainate da commissioni di gestione patrimoniale e di intermediazione più elevate e dall'impatto di una forte crescita di prestiti e depositi. L'utile della divisione è balzato del 47% a 1,2 miliardi di dollari. Le commissioni totali di investment banking sono aumentate del 26% a un record di 2,4 miliardi di dollari; ledi 850 milioni di dollari, mentre sono rimaste forti le commissioni di sottoscrizione di debito e sottoscrizione di azioni, rispettivamente di 984 milioni di dollari e 545 milioni di dollari."Abbiamo guadagnato una cifra record pari a 32 miliardi di dollari nel 2021, con ogni linea di business che ha contribuito in modo solido - ha aggiunto Moynihan - Nel segmento Consumer, abbiamo aggiunto milioni di nuovi account di carte di credito e quasi un milione di nuovi conti correnti netti. Wealth Management ha registrato flussi di clienti record e i numeri di acquisizione di clienti più forti da prima della pandemia.e Global Markets ha registrato i ricavi di vendita e di negoziazione più alti degli ultimi dieci anni, guidati dalla performance record delle azioni poiché abbiamo investito nel business".