MFE (ex Mediaset) debole in borsa su potenziale acquisizione in Francia

Mfe A

Mfe B

(Teleborsa) - Le azioni di MFE - MediaForEurope (ex Mediaset) perdono terreno in borsa sulle indiscrezioni che vorrebbero il gruppo interessato a presentarenell'ambito del processo per ottenere il via libera dell'antitrust francese all'integrazione tra i due gruppi. Sul piatto ci sarebbero l'emittente di programmi per bambini Gulli e il generalista 6ter del gruppo M6, acquisiti tre anni fa da Lagardere, e il canale Tfx del gruppo TF1.Seduta negativa per, che si posiziona a 0,82 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 0,8128 e successiva a 0,8057. Resistenza a 0,8508. Peggiora la performance di, con un, portandosi a 1,237. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,225 e successiva 1,214. Resistenza a 1,256.