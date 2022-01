TIM: Piano Labriola in CdA, clima "positivo e costruttivo"

TIM

(Teleborsa) - E' durata circa quattro ore la, che ieri ha preso atto delUn esame del tutto preliminare, per grandi linee, poiché ilin vista della suain occasione del CdA convocato per i risultati di bilancio 2021. Nel frattempo, un CdA venerdì 21 gennaio formalizzerà la nomina di Labriola quale Amministratore delegato.Il Piano - a quanto si apprende - avrebbe, compreso il Presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, che è nel Consiglio in rappresentanza della Cassa, secondo azionista di TIM dopo i francesi di Vivendi. I membri del CdA avrebbero esaminato il Piano in un, definendolo solido e convincente.Il piano, secondo le indiscrezioni circolate di recente, punterebbe sulla, una dedicata alla rete e l'altra ai clienti, ma anche sule sull'L'approvazione del piano è uno dei passi cruciali che TIM dovrà compiere, anche perche ha presentato una manifestazione d'interesse sul 100% del Gruppo ed è in attesa di avviare la due diligence.