Poste Italiane valuta acquisizione della fintech LIS Holding

(Teleborsa) -sta valutando la, gruppo fintech attivo nella realizzazione e gestione di soluzioni e infrastrutture per l'erogazione di servizi finanziari e di pagamento. LIS (Lottomatica Italia Servizi) è una società che fa capo interamente a(parte del gruppo De Agostini) e che controlla a sua volta il 100% di LIS Pay, la quale ha già accordi commerciali con Poste Italiane e fornisce servizi di ricarica per le carte di debito prepagate emesse da PostePay (la divisione dei pagamenti del gruppo guidato da Matteo Del Fante). Secondo le indiscrezioni raccolte da Reuters, LIS Holding potrebbe essereSi tratta delaperto da Poste Italiane, che è interessata anche alla società di logistica Plurima, e un'ulteriore prova dell'che sta interessando il settore dei pagamenti in Italia. L'ultima grande operazione è stata quella di, che a fine dicembre hanno acquisito il controllo di, l'ex Sisal Pay che nel frattempo il fondo CVC aveva separato dall'attività di scommesse. I due colossi a controllo pubblico - Poste Italiane ed Enel - stanno giocando una partita a distanza: la prima ha annunciato l'anno scorso che nel 2022 sarebbe entrata nella distribuzione di luce e gas, la seconda ha accelerato l'entrata nel mondo dei pagamenti con una serie di iniziative della controllata Enel X.