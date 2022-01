Ambienthesis, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha alzato ilsu, azienda quotata su Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di smaltimento di rifiuti, a 1,35 euro per azione (da 0,90 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "Outperform". La revisione della raccomandazione arriva dopo l'annuncio del progetto di integrazione in Ambienthesis di tutte le attività operative nel settore ambientale del gruppo facente capo a. Il titolo discambia oggi a quota 1,15 euro per azione.Gli analisti scrivono che l'azienda "ha un solido posizionamento competitivo e potenziale di creazione di valore grazie al suo avanzato know-how tecnologico nel settore del trattamento dei rifiuti e delle bonifiche ambientali". Inoltre," e "l'atteso significativo incremento dimensionale della società ne farà il principale operatore indipendente quotato in Italia e specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali".Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2021 condi 166 milioni di euro, undi 32 milioni di euro e undi 14 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 175 milioni di euro, 33 milioni di euro e 14 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 184 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 35 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 15 milioni di euro.