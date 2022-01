Comuni, con PNRR capacità di spesa aumenta del 60%

(Teleborsa) - Ilprevede che entro il 2026 isaranno coinvolti direttamente, o per il tramite delle loro partecipate, nella, che potrebbe arrivare fino a 50 miliardi di euro a seconda del volume di iniziative che coinvolgeranno gli enti territoriali nelle fasi di attuazione. Ciò potrebbe, secondo un nuovo studio del CDP Think Tank. Considerando che la spesa in conto capitale dei Comuni si è ridotta in media del 3% l'anno negli ultimi 15 anni, questo flusso di risorse "rappresenta un'importante opportunità per rispondere al fabbisogno di investimenti delle amministrazioni comunali, rimasto in parte insoddisfatto", evidenzia il rapporto "Il PNRR e le sfide per i Comuni italiani".Le analisi condotte dal CDP Think Tank mostrano che il fabbisogno non soddisfatto di investimenti risulta maggiore nei Comuni caratterizzati da: una; una maggiore; una recenteo una bassa presenza di personale specializzato. "Per rendere i Comuni in grado di gestire le risorse in arrivo, è cruciale sostenerli nella realizzazione dei progetti, soprattutto potenziando e affiancando le strutture comunali coinvolte nelle fasi di progettazione e affidamento dei lavori - si legge nello studio - Il completamento di queste fasi, infatti, richiede in media ai Comuni tempi tre volte superiori rispetto a quelli di esecuzione dei lavori".Infatti, ledel primo decennio degli anni Duemila, per limitare la spesa pubblica, hanno portato tra il 2007 e il 2017 ad una contrazione del personale comunale del 20%. Il blocco del turnover si è riflesso anche sull'età media: il 67% dei dipendenti a tempo indeterminato ha un'età superiore a 50 anni.La mancanza di forze nuove e di formazione tecnico-specialistica si è riflessa sui tempi di attuazione dei progetti. In particolare, evidenzia CDP, i Comuni intermedi (da 50.000 a 100.000 abitanti) registrano(oltre 5 anni) rispetto agli altri enti attuatori. Al contrario, migliora la velocità di attuazione delle Regioni e, in misura minore, anche quella dei Ministeri. Dal report emerge anche che negli anni si ètra la performance migliore (in termini di velocità di attuazione degli investimenti) ottenuta dalle Regioni e quella peggiore registrata dai Comuni intermedi, che passa da circa 9 mesi e mezzo a oltre 20 mesi.