Elica entra nel mercato dell'idrogeno con ventilatori Premix

Elica

(Teleborsa) -, leader europeo nella progettazione e produzione di motori elettrici e blowers, entra nel mercato dell’idrogeno con 1,3 milioni di ventilatori Premix potenzialmente pronti ad essere utilizzati già dal 2022.La linea di ventilatori PREMIX ha infatti ottenuto, a seguito di un lungo iter di test e verifiche, la certificazione internazionale di conformità all’utilizzo di idrogeno. Questo importante fattore consentirà al gruppo di Fabriano di affiancare i grandi produttori globali del comparto caldaie, scaldabagni a condensazione e forni professionali.Nel segno delle direttive dell’Unione Europea, per arrivare a ridurre l’impatto dei gas a effetto serra, Elica si prepara così a prendere parte a una delle sfide maggiori del prossimo futuro, ossia abbattere le emissioni nel continente di almeno il 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990). In questo scenario, l’idrogeno giocherà un ruolo fondamentale nella transizione verso una filiera più verde, oggi più cheimperativa per i grandi player del settore.