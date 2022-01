Zurich si conferma "Top Employers Italia 2022"

(Teleborsa) -per il settimo anno consecutivo, confermandosi uno dei migliori datori di lavoro selezionati dal Top Employers Institute. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato, su scala globale, alle aziende che offrono elevatissimi standard di lavoro ai propri dipendenti e l'eccellenza nelle politiche di gestione delle persone.Zurich Italiaanalizzate dalla survey:. La Compagnia assicurativa ha anche ricevuto unaper la forte attenzione alladelle persone e dei dipendenti, che ha consentito di limitare i rischi connessi all’emergenza Covid.Fra le aree di eccellenza di Zurich Italia la strategia di, in particolare l'attenzione ai, allo sviluppo e(work sustainability) e, come dimostrato ad esempio con il sostegno alla campagna vaccinazioni UNICEF."Questo riconoscimento conferma e testimonia i nostri sforzi costanti per garantire alla popolazione aziendale un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso e capace di riconoscerne e svilupparne i talenti", ha dichiarato, Head of HR and Services Zurich in Italia.