Il comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo (+1,49%)

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 152.458,7 in guadagno dell'1,49%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 864, dopo aver avviato la seduta a 865.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,63% sui valori precedenti.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,11%.Buona performance per, che cresce dell'1,71%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.Vola, con una marcata risalita del 3,18%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,66%.