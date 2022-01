Iliad lancia offerta fibra in Italia. Levi: "Portiamo stessa rivoluzione fatta nel mobile"

(Teleborsa) -con la sua offerta in fibra ottica: inarriverà(5 profili in ogni appartamento) e 700 megabit al secondo in upload e 1,4 milioni a 1 Gigabit. Lo ha annunciato il Ceo di Iliad Italia,, nel corso di un evento a Milano, sottolineando "questo vuol dire cambiare lo standard della fibra"."Abbiamo voluto anticipare il nostro ingresso sul mercato della fibra per portare sulla fibra la stessa rivoluzione che abbiamo fatto sul mobile", ha spiegato il manager, ricordando che l'aziendaall'esordio in Italia, dove ha raggiunto, circa 1 italiano su 7.La compagnia francese userà per la fibra unasviluppata internamente, sia sotto il profilo hardware che software, più piccola dei tradizionali router in circolazione e con consumi energetici ridotti..Levi ha confermato un piano di, smentendo le voci che parlavano di un deal con Vodafone .Italia . "Oggi andiamo assolutamente avanti da soli per la nostra strada, come siamo andati in questi tre anni e mezzo", ha ribadito il numero uno dell'azienda. aggiungendo "andare avanti dritti ha pagato".A proposito del progetto, Levi ha ribadito "la nostra priorità è che si continui a, consentendo a tutti gli operatori un".