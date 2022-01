J&J, ricavi da vaccino per almeno 3 miliardi di dollari nel 2022

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -prevede di generarerispetto ai 2,39 miliardi di dollari del 2021. È quanto emerge dalla guidance aggiornata in seguito alla diffusione dati finanziari del quarto trimestre 2021. Nei tre mesi al 31 dicembre, isono stati pari a 24,8 miliardi di dollari, in crescita del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2020 e inferiori ai 25,3 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Lehanno totalizzato 1,62 miliardi di dollari nel trimestre. L'è stato di 2,13 dollari, in aumento del 14,5% e appena superiore alle previsioni del mercato per 2,12 dollari, secondo dati Refinitiv.I ritardi di consegna e una domanda irregolare durante lo scorso anno hanno portato Johnson & Johnson a mancare il suo obiettivo di raccogliere 2,5 miliardi di dollari dalle vendite di vaccini nel 2021. Occorre sottolineare che i contributi del vaccino contro il coronavirus rappresentano una piccola parte delle vendite complessive della società, la quale ha anche scelto di rinunciare ai profitti del vaccino nel corso della pandemia. Le vendite del farmaco antitumorale(prodotto con) sono state di 1,06 miliardi di dollari nel trimestre, al di sotto delle stime di Wall Street di 1,17 miliardi di dollari, mentre quelle del farmaco per il morbo di Crohndi 2,33 miliardi di dollari, anche queste sotto al consensus di 2,45 miliardi di dollari.La società farmaceutica statunitensedi 95,9-96,9 miliardi di dollari dalle sue normali operazioni, che salgono a 98,9-100,4 miliardi di dollari se si comprende il vaccino (pari a un aumento del 5,5-7% rispetto all'anno precedente). Isono previsti tra 3 e 3,5 miliardi di dollari. Johnson & Johnsona 10,40-10,60 dollari per azione, in aumento del 6,1-8,2% rispetto al 2021.