Terna nel Gender-Equality Index con un punteggio sopra la media

Terna

(Teleborsa) -è stata confermata per il quarto anno consecutivo neldi Bloomberg, l’indice che misura le performance aziendali in tema di parità di genere ed inclusione.La società guidata da Stefano Donnarumma è fra le 20 società italiane incòuse nel paniere che conta 418 imprese mondiali operanti in vari settori e in 45 Paesi.Quest’anno Terna, attestandosi siacomplessiva sia sopra la media del settore Utilities, grazie alle politiche in tema di "Equal Pay & Gender Pay Parity" e "Inclusive Culture”" Anche nella dimensione della "Disclosure" è stato ottenuto il punteggio massimo grazie all'impegn i verso la trasparenza e la qualità della rendicontazione.Terna monitora costantemente i principalisuggeriti dagli standard GRI (Global Reporting Initiative), che confermano l’assenza di svantaggi per le donne o disparità significative.La leadership di Terna nel campo della sostenibilità - riconosciuta anche da CDP (ex Carbon Disclosure Project) - è testimoniata a livello mondiale dalla presenza della società nei principali indici ESG e nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali, oltre al Bloomberg Gender Equality Index, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Euronext Vigeo Eiris, ECPI, MIB 40 ESG, MSCI, GLIO/GRESB ESG Index e Stoxx Global ESG Leaders.