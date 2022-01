Russia, Lavrov: "Risposta USA e NATO non affronta questione principale"

(Teleborsa) - Ilha affermato oggi, 27 gennaio, che lasulla quesitone Ucraina non contienevale a dire "l'inammissibilità di un'ulteriore espansione della NATO ad Est ed il dispiegamento di armi da attacco che potrebbero minacciare il territorio della Federazione Russa".Lavrov ha poi spiegato che la risposta degi USA costituisce una, ma soloNonostate questo, daarriva la conferma che si vuole andare avanti con una, che non contepla l'idea di far guerra a Kiev.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato checonsegnate ieri da USA e NATO, ma la replica non arriverà subito. Il presidente Putin ha anchedel Presidente turco Erdogan diper trovare una mediazione ad inizio febbraio.