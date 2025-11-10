Asset Digitali, seconda settimana di deflussi per 1,17 milairdi dollari

(Teleborsa) - Glihanno chiuso la seconda settimana consecutiva con, a causa del sentiment negativo e della conseguente volatilità che ha caratterizzato i mercati, dopo ladel 10 ottobre scorso ed in risposta ad una dicembre. E' quanto emerge dall'ultimo report settimanale di i, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.sono rimasti comunque, attestandosi anella settimana, poiché i flussi intraday hanno mostrato una breve ripresa giovedì, in virtù dell’ottimismo per i presunti progressi nel raggiungimento di undel governo. Tuttavia, la ripresa si è rivelata di breve durata, con nuovi deflussi registrati venerdì, quando tali speranze si sono affievolite.Una divergenza persistente permane, a livello geografico, con gliche registranodi dollari, subendoil peso principale del sentiment negativo, mentrecontinuano a vedererispettivamente per 41,3 milioni e 49,7 milioni.Il principale interesse è stato rivolto al, che ha registratodi dollari la scorsa settimana. Glihanno vistoper 11,8 milioni; questo dato, unito a flussi simili registrati un paio di settimane fa, rappresenta il livello settimanaleAncheha registratoper un totale di 438 milioni. Le altcoin sono rimaste, conche haregistrato afflussi per 118 milioni di dollari la scorsa settimana e 2,1 miliardi nelle ultime nove settimane. Altrsono stati osservati in(26,8 milioni) e(4,2 milioni)