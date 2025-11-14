Milano 16:55
44.030 -1,62%
Nasdaq 16:55
25.047 +0,21%
Dow Jones 16:55
47.156 -0,63%
Londra 16:55
9.693 -1,17%
Francoforte 16:55
23.872 -0,71%

Borsa: Seduta negativa per il Dow Jones, in discesa dello 0,49%

Il Dow Jones prende il via a 47.222,38 punti

L'indice del principale listino USA presenta una flessione dello 0,49%, a quota 47.222,38 in apertura.
