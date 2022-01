Stellantis, GAC non ha siglato accordi su cambio azionario JV in Cina

(Teleborsa) - Dopo che Stellantis ha annunciato di voler aumentare la partecipazione, oggi pari al 50%, nella, il gruppo cinese ha affermato che le due parti non hanno ancora firmato un accordo formale, criticando la casa automobilistica europea per aver diffuso un comunicato senza la sua approvazione. "", ha affermato in una nota."A causa delle, gli azionisti di entrambe le parti della joint venture hanno condotto approfonditee sulle operazioni della JV e sul piano di rivitalizzazione di GAC FCA - viene sottolineato - Ad ora le due parti non hanno raggiunto un accordo formale rispetto all'aggiustamento azionario". "Per quanto riguarda le JV straniere e le questioni di cooperazione, la società attuerà le procedure rilevanti in stretta attuazione delle politiche e regolazioni domestiche e procederà in aderenza ai principi di reciproca fiducia e cooperazione win-win", aggiunge GAC.