Apple brilla al Nasdaq dopo ricavi trimestrali record

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,48%, dopo ricavi trimestrali record nonostante problemi a supply chain."La forte risposta dei clienti al nostro recente lancio di nuovi prodotti e servizi ha portato a una crescita a due cifre dei ricavi e degli utili e ha contribuito a stabilire un massimo storico per la nostra base installata di dispositivi attivi - ha affermato Luca Maestri, CFO di Apple -. Questi risultati operativi record ci hanno permesso di restituire quasi 27 miliardi di dollari ai nostri azionisti durante il trimestre, poiché manteniamo il nostro obiettivo di raggiungere una posizione netta di liquidità nel tempo".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.

Lo scenario di breve periodo di Apple evidenzia un declino dei corsi verso area 163,8 USD con prima area di resistenza vista a 167,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 161,3.