Calo nei mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, con gli investitori che rimangono cauti sulla recente svolta da falco della Federal Reserve e sulle intenzioni della Russia per l'Ucraina. Sul, l' Istat stima una diminuzione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori che dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese a gennaio 2022. L'economia spagnola è aumentata oltre le attese nel 4° trimestre del 2021. Anche l'aumento del PIL francese nel 4° trimestre del 2021 è stato superiore delle previsioni. L'economia tedesca si è invece contratta oltre le attese nell'ultimo trimestre dello scorso anno,L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,113. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 87,1 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +141 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,33%.sensibili perdite per, in calo dell'1,53%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,94%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,11%) e si attesta su 26.584 punti, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 28.976 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,55%; come pure, in rosso il(-0,83%).di Piazza Affari, su di giri(+2,34%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,04%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,16%.avanza dello 0,85%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,75%.In apnea, che arretra del 2,87%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,55%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,46%.Tra i(+1,76%),(+1,67%),(+1,43%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,42%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,40%.Affonda, con un ribasso del 2,26%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,25%.