Germania, inflazione gennaio sopra le attese: +0,4% mese +4,9% anno

(Teleborsa) - Si mantiene su livelli elevati. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare unapari a +0,4%, uguale al +0,4% del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +0,5%). Il dato è di molto superiore alle attese degli analisti, che erano per una discesa dello 0,3%. Su, la variazione dei prezzi è del +4,9%, dopo il +4,9% di dicembre 2021 (dato rivisto da un preliminare di +5,3%) e si confronta con il +4,3% del consensus.L'ha registrato su mese una variazione pari a +0,9%, uguale al mese precedente e anche in questo caso ben sopra le attese (-0,4%). Su anno segna una variazione di +5,1%, superiore al +4,7% atteso e uguale ad dato rivisto del mese precedente."Il tasso di inflazione rimane elevato nonostante l'assenza degli effetti base causati nel 2021 dalla riduzione temporanea delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e dal forte calo dei prezzi dei prodotti petroliferi nel 2020 - osserva Destatis -come colli di bottiglia nelle consegne e significativi aumenti dei prezzi a monte e alti prezzi dell'energia".