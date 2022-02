Borse europee negative con BCE più aggressiva

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, il giorno dopo chedel passato: la banca centrale europea ha aperto la porta a un possibile aumento dei tassi di interesse già quest'anno, ma non prima di aver terminato il Quantitative easing (QE).Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,145. Lieve aumento dell', che sale a 1.809,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 91,47 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,57%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,53%;è stabile, riportando un moderato +0,01%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,78% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.268 punti, in calo dello 0,73%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,05%),(+1,30%),(+0,96%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,77%.In caduta libera, che affonda del 3,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,95 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -1,99%.Tra i(+11,87%),(+3,27%),(+1,57%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,94%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%.