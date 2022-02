Ford, utile sotto le attese nell'ultimo trimestre del 2021

Ford

(Teleborsa) - Neldel 2021ha registrato un fatturato di 37,7 miliardi di dollari, un utile netto di 12,3 miliardi un EBIT rettificato di 2,0 miliardi e un utile per azione rettificato di 0,26 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava ricavi per 35,52 miliardi di dollari e un utile per azione di 0,45 dollari. L'utile netto perè stato di 17,9 miliardi di dollari, mentre l'EBIT rettificato di 10 miliardi di dollari. Si tratta di un dato a metà tra l'intervallo di gudiance di 9,6-10,6 miliardi di dollari, dopo aver riclassificato il guadagno di Rivian nel primo trimestre."Il nostro team ha svolto un lavoro fantastico, collaborando con i partner per", ha affermato il CFO John Lawler.L'EBIT rettificato perdovrebbe essere compreso tra 11,5 miliardi e 12,5 miliardi di dollari, con un aumento compreso tra il 15% e il 25%. La casa automobilistica statunitense si aspettae un, sebbene con una relazione dinamica tra volumi di veicoli e prezzi.