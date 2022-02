Poste Italiane crolla in borsa su pressione BTP e inchieste Superbonus

Poste Italiane

(Teleborsa) -, dove risulta il. A incidere sull'andamento delle azioni sono le pressioni sui rendimenti del BTP, dopo le parole di ieri della presidente della BCE Christine Lagarde. "L'idea di una possibile accelerazione nell'uscita dalle misure ultra-espansive ha portato ad un, bear flattening della curva e lo spread BTP-Bund in area 150 punti base", è l'analisi dell'ufficio studi MPS.Sulle azioni dipesano anche le indiscrezioni di stampa secondo le qualilegati agli incentivi edilizi, dopo le inchieste uscite nei giorni scorsi sulle presunte frodi."Il recente aumento del BTP swap spread riduce la visibilità sul valore netto attualizzato dei capital gains e, inoltre, la nuova normativa introdotta dal governo", scrivono gli analisti di Equita a proposito di Poste. Gli esperti di Mediobanca Securities si dicono "non particolarmente preoccupati per un rallentamento del gettito" sul fronte dei crediti d'imposta. "Crediamo che la società deciderà finalmente dima continuerà ad acquistare crediti da clienti retail", viene aggiunto.In caduta libera, che si attesta a 11,26, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,95 e successiva a 10,63. Resistenza a 11,81.