Cerved Group, delisting da Piazza Affari il 9 febbraio

Cerved Group

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto che le azioni disianosu Euronext Milan nelle sedute del 7 e 8 febbraio 2022 ea partire dalla seduta del. Lo rende noto in un comunicato Castor Bidco, il veicolo che ha promosso l'OPA su Cerved e ha ora completato la procedura di obbligo di acquisto delle azioni residue dell'OPA.Sulla base deicomunicati da Intesa Sanpaolo (in qualità di intermediario incaricato), risultano presentate richieste di vendita per complessive 1.579.871 azioni ordinarie Cerved, pari al 0,809% del capitale sociale della stessa e al 12,567% delle 12.571.926 azioni ordinarie Cerved oggetto della procedura. Castor Bidco giungerà a detenere complessivamente 194.519.273 azioni ordinarie Cerved, pari al 99,613% del capitale sociale della stessa, e, computando le 11.091 azioni già detenute dall'emittente alla data del documento informativo (le azioni proprie) ai fini del calcolo, una partecipazione pari al 99,619% del capitale sociale di Cerved.