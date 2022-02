Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muovono contrastate le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo chiude in leggero rialzo, malgrado la nuova contrazione del listino Nasdaq a New York e i timori di un'espansione dei contagi da Omicron.L'indice giapponesesale dello 0,13%, mentre, al contrario, è una giornata da dimenticare per, che ritraccia dell'1,59%.Variazioni negative per(-1,09%); pressoché stabile(+0,06%).Sui livelli della vigilia(-0,03%); sale(+1,01%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,17%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,17%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%.Il rendimento per l'è pari 0,21%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.