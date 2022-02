Mobilità, Atlantia rafforza presenza in Francia: investimenti per oltre 2 miliardi euro

Atlantia

(Teleborsa) - Investimenti per oltreLo ha annunciato ilnella lunga intervista rilasciata a Les Echos, principale quotidiano economico d'Oltralpe."Investiremonegli Aeroporti della Costa Azzurra, che saranno tutti a zero emissioni per il 2030', spiega Bertazzo.a - scalo controllato dainsieme al- è la seconda destinazione per numero di turisti in Francia, dopo Parigi, e il nostro obiettivo consiste nell'incrementare il livello di traffico dei passeggeri dai 15 milioni pre pandemia, superando ampiamente i 20 milioni entro il 2044"., sempre più centrale nel futuro dei trasporti: "Ci stiamo concentrando anche sullo sviluppo del business dei veicoli elettrici a decollo verticale, il cui giro d'affari in Europa sarà disecondo l'Agenzia Europea per la sicurezza aeronautica", ha spiegato Bertazzo.- scrive Les Echos - ha dato vita alla societàanche a Nizza, per promuovere un progetto di costruzione e gestione deie ha investito nella società Volocopter perla tecnologia dei taxi-droni"Sul, attraverso la multinazionale spagnolaontrollata da Atlantia insieme ad Acs, saranno investiti più di 700 milioni di euro nella manutenzione e ammodernamento di 2000 km delle autostrade francesi, mentre entro il 2022 72 aree di servizio saranno equipaggiate con colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre, "investiremoper introdurre entro il 2024 la tecnologia free flow, il pedaggio a flusso libero", ha detto Bertazzo annunciando anche cheanche, la società tedesca leader nei sistemi di smart city e mobilità urbana recentemente acquisita da