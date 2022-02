Alfonsino attiva servizio di spesa a domicilio in punti vendita Eurospin

Alfonsino

(Teleborsa) -ha siglato un accordo con Zero1 S.r.l., società appartenente al Gruppo Balletta S.p.A. e affiliato di diversi punti vendita a marchio Eurospin nel sud Italia. L'accordo prevede, ovvero il servizio di consegna della spesa a domicilio, innelle quali sono presenti, annuncia in una nota la società quotata da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e specializzata nel servizio di food delivery nelle piccole e medie città italiane."Stiamo favorendo l'accesso ai brand più amati in Italia per ricevere la spesa a domicilio - ha commentatodi Alfonsino - Lanciato durante la pandemia con l'obiettivo di offrire un ulteriore supporto agli italiani, il grocery-on-demand è diventato un servizio consolidato nel corso del 2021 per la nostra azienda. Ora grazie a questo importante accordo con Zero1 s.r.l., Alfonsino diventerà sempre più".Continuano quindi gli sforzi della società di Caserta per allargare il proprio business, dopo la partnership con Ideabellezza Profumerie per implementare il l'estensione del servizio diin decine di centri in tutta Italia.