CleanBnB, raddoppio degli incassi dagli ospiti a 11,2 milioni di euro nel 2021

CleanBnB

(Teleborsa) -ha registrato nel 2021 un ulteriore consolidamento del proprio, che ha superato le 1.170 unità, distribuite in 60 località italiane e gestite in esclusiva. Isono stati pari a 31.039, con un incremento del 110% rispetto al 2020 e del 15% sul 2019, evidenzia una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine. Il, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, ha superato quota 11,2 milioni di euro (oltre il doppio del 2020, e il 36% in più del 2019)."Il 2021 è statoper incassi e per soggiorni gestiti, che hanno superato di gran lunga i numeri registrati non solo nel 2020, ma anche e soprattutto rispetto al 2019, anno non ancora toccato dall'emergenza pandemica - ha commentato il- Questi dati gestionali dell'anno 2021, ancora segnato da significative restrizioni, ci rendono particolarmente ottimisti per il 2022, anno in cui ci proponiamo al mercato anche come polo di aggregazione nel settore"."Nell'ultimo anno e mezzo, nonostante la pandemia, abbiamo profondamente rinnovato e ampliato il nostro portfolio di immobili gestiti, con un- ha aggiunto - In previsione della crescita del settore nei prossimi mesi, CleanBnB è pronta ad accogliere in massima sicurezza e professionalità gli ospiti che hanno confermato il soggiorno in appartamento come la soluzione preferita per i propri viaggi".