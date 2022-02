USA, brusco calo delle richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - In forte diminuzione lenella settimana al 4 febbraio 2022. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una discesa dell'8,1% dopo il +12% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste diè sceso del 7,3%, mentre quello relativo allesegna un decremento del 9,6%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che isono balzati al 3,83% dal 3,78% rilevati in precedenza. Laha raggiunto un altro record a quota 446.000 dollari, indicando che la maggior parte dell'attività di acquisto si trova nella fascia più alta del mercato, dove c'è relativamente più offerta."I ta 10 anni degli Stati Uniti e altri titoli sovrani poiché la Federal Reserve e altre banche centrali chiave globali hanno risposto alle crescenti pressioni inflazionistiche e hanno segnalato che inizieranno a rimuovere le politiche accomodanti", ha affermato Joel Kan, vicepresidente di MBA per le previsioni economiche e di settore.