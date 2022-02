Jonix, ricavi in crescita del 27% nel 2021 con crescita canale estero

JONIX

(Teleborsa) -società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor, annuncia di aver chiuso il 2021 conrispetto a 5,4 milioni di euro nel 2020.Quanto alla composizione dei ricavi,di euro rispetto ai 4,5 milioni di euro nel 2020, mentre, che evidenzia ricavi pari adi euro (il 60% del totale), in crescita del 382% rispetto al 2020 (0,8 milioni di euro). Ottime performance su Hong Kong, Singapore, Vietnam e Cina.Il dato beneficia della, che ha portato al perfezionamento di 2 ordini per circa 2 milioni di euro ciascuno, per la fornitura di dispositivi di filtrazione dell’aria MiniMate destinati alle scuole tedesche, anche se la consegna del secondo ordine è slittata al 2022 a seguito della richiesta di implementazione di modifiche tecniche da parte del Cliente.Il 2021 registra una significativarispetto alla clientela tradizionale che ha caratterizzato il business nel corso dell’esercizio precedente, con ricavi pari a 4,3 milioni di euro (63% del totale), in incremento del 161% rispetto a 1,6 milioni di euro nel 2020. La crescita delle vendite nei confronti della, in particolare istituti scolastici e comuni, sottolinea la sensibilizzazione sempre più marcata ai temi di sanitizzazione degli ambienti indoor. Il canalecontribuisce con Ricavi pari a 2,5 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 2020). La linea di businessregistra Ricavi pari a 5,9 milioni di euro, +31% rispetto a 4,5 milioni di euro nel 2020; i Ricavisi attestano a 0,6 milioni di euro (0,9 milioni di euro nel 2020).