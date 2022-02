Elica, Intermonte alza target price e conferma BUY

Intermonte

Elica

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, a 5,2 euro per azione (da 5 euro per azione) e mantenuto ilsul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha diffuso le informazioni periodiche aggiuntive relative al quarto trimestre 2021 e i risultati consolidati preconsuntivi 2021. Gli analisti ribadiscono "la" alla luce dei solidi risultati del quarto trimestre 2021 e delle "confermate aspettative di miglioramento dei margini nel medio termine, a cui il". La società ha infatti sottolineato che si è conclusa positivamente a dicembre la vertenza relativa al piano industriale che prevedeva la riorganizzazione dell'area Cooking Italia.Intermonte ora si aspetta che la società chiuda il 2021 conper 541 milioni di euro, und di 57 milioni di euro e undi 16 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 550 milioni di euro, 61 milioni di euro e 21 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a vendite per 576 milioni di euro, un EBITDA adjusted di 69 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 27 milioni di euro.