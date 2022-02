Inflazione record, la FED potrebbe alzare i tassi al ritmo di una volta per riunione

(Teleborsa) - La è stata del 7,5% a gennaio 2022, su base annuale, superiore al +7% del mese precedente e al +7,3% atteso dal mercato. L'ulteriore aumento dei prezzi al consumo, ora ai massimi da febbraio del 1982, ha spinto in ribasso il, con i titoli tecnologici colpiti duramente. Intanto, rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati notevolmente, con ilche ha toccato il 2%, il massimo da agosto 2019. La lettura dell'inflazione più alta del previsto ha spinto il presidente della FED di St. Louis, James Bullard, a chiedere un aumento accelerato dei tassi, in particolare un aumento di un intero punto percentuale entro l'inizio di luglio."Con un altro aumento a sorpresa dell'inflazione a gennaio, i mercati continuano a essere- ha fatto notare Barry Gilbert, asset allocation strategist di LPL Financial - Anche se le cose potrebbero iniziare a migliorare da qui, l'ansia del mercato per un potenziale restringimento eccessivo della FED non andrà via fino a quando non ci saranno chiari segnali che l'inflazione sta andando sotto controllo".Secondo Filippo Casagrande, Head of Insurance Investment Solutions presso Generali Asset & Wealth Management, l'ulteriore aumento dell'inflazione, unito al calo della disoccupazione, "ha convinto la Federal Reserve ad accelerare il processo di normalizzazione della politica monetaria: già nel meeting di gennaio la FED ha dato indicazione per un rialzo dei tassi ufficiali al prossimo marzo, con il mercato del reddito fisso che è arrivato a".Per quanto riguarda la politica monetaria, "questo dato rafforza sicuramente la probabilità che la Federal Reserve, e coerentemente il mercato ora prezza una probabilità del 50%", ha commentato Tiffany Wilding, economista esperta di America Settentrionale di PIMCO. "Tuttavia, continuiamo a pensare che la FED preferirebbe un aumento sequenziale ad ogni riunione, invece di un aggiustamento più brusco - ha aggiunto - Inoltre, se i dati delle carte di credito che usiamo per prevedere le vendite al dettaglio si rivelano giusti, la combinazione dei dati dell'CPI e delle vendite al dettaglio suggerisce che la capacità di passare oltre ulteriori aggiustamenti dei prezzi potrebbe andare scemando. Ciononostante, questo dato preoccupa sicuramente la FED e rende difficile per loro respingere quanto scontato dal mercato. Come minimo, i dati di oggi consolidano la".