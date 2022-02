Zillow, un mercato immobiliare vivace fa volare i ricavi

Zillow Group

(Teleborsa) -, società proprietaria dell'omonima piattaforma web di servizi immobiliari, ha registrato undel quarto trimestre 2021 di 3,9 miliardi di dollari e dell'intero anno di 8,1 miliardi di dollari. L'è stato in perdita di 0,4 milioni di dollari per il quarto trimestre e in guadagno di 195 milioni di dollari per l'intero anno 2021. Ladegli ultimi tre mesi dell'anno è stata di 1,03 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava una perdita di 1,07 dollari su ricavi per 2,98 miliardi di dollari.Unha fatto aumentare le entrate trimestrali di quasi cinque negli ultimi tre mesi del 2021, aiutando la società a vendere il proprio inventario più rapidamente e a prezzi più elevati. "Zillow ha una solida base finanziaria e un core business IMT (Internet, Media, and Technology, ndr) in cui stiamo registrando profitti record oggi. Ancora più interessante, abbiamo un grande potenziale di business non sfruttato grazie al nostro marchio leader, alla rete di partner e alla leadership nella ricerca e sviluppo", ha affermato il co-fondatore e CEO Rich Barton.