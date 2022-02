Banca Carige chiude a +2,28% su indiscrezioni di ok FITD a BPER

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BPER Banca

(Teleborsa) - Brilla la, in una giornata in cui i titoli bancari sono stati oggetto di forti vendite (il FTSE Italia All-Share Banks ha perso il 3,11%). A spingere il titolo sono state le indiscrezioni secondo le quali il fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) hada, a cui cederà la sua partecipazione dell'80% in Banca Carige.Confermati anche i valori dell'operazione: la quota in Carige verrà rilevata dalla banca modenese per un euro, previa ricapitalizzazione a carico del fondo per 530 milioni. Il titolo ha, una quota molto vicina aglisulle restanti azioni della banca ligure.