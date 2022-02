Glencore, Bluebell continua pressione per spin-off del carbone

Glencore

(Teleborsa) - L'investitore attivista Bluebell Capital Partners sta facendo pressione suaffinché la società anglo-svizzera - una delle più grandi al mondo nel settore minerario -, mantenendo comunque il controllo di esse. È quanto emerge da una lettera datata 24 gennaio, riportata oggi dalla stampa britannica, che suggerisce una nuova. Bluebell, con sede a Londra e vertici italiani (Francesco Trapani, Giuseppe Bivona e Marco Taricco), aveva già chiesto a Glencore di separare la divisione del carbone termico per consentire a più investitori di acquistare le azioni. L'AD Gary Nagle aveva però affermato che nessuno dei principali azionisti chiedeva uno spin-off.Nella giornata odierna è positivo l'andamento di, che si attesta sulla borsa di Londra a 420,9, con un aumento dello 0,75%. Domani la società diffonde i. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 426 e successiva a 439,8. Supporto a 412,1.