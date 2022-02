WIIT acquisisce il 100% di ERPTech, competitor nel SAP Hosting

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, ha sottoscritto un accordo per. La società acquisita è una società leader nei servizi di IT outsourcing di sistemi SAP, di cui detiene 4 certificazioni, che ha registrato nel 2021 ricavi pari a circa 9 milioni di euro e un EBITDA di circa 500 mila euro. Ilè pari a 4 milioni di euro, con un potenziale incremento di massimi 2 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali. "ERPTech è un'azienda che conosciamo bene e che fino ad oggi rappresentava", hanno commentato Alessandro Cozzi, CEO, e Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer di WIIT."Il portafoglio clienti che ERPTech porta all'interno del gruppo, settore dove siamo già molto presenti e che in tal modo potremo consolidare in via definitiva - hanno aggiunto i due manager - Le sinergie di costo sono stimabili in 3 milioni di euro e costituiranno un ulteriore vantaggio di questa operazione. Ultimo, ma non meno importante, grazie ad un team riconosciuto dal mercato per le competenze in ambito SAP, questa acquisizione ci consentirà di, a supporto della crescita".L'opportunità di acquisizione è stata. Per tutti gli aspetti legali della transazione, WIIT è stata supportata da Pedersoli Studio Legale. Deloitte si è invece occupata della due diligence fiscale e tributaria. Il gruppo BT è stato invece assistito per gli aspetti legali da ADVANT Nctm e per gli aspetti finanziari da Vitale&Co.