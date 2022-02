Borse europee positive, segnali distensivi da crisi Ucraina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al traino dei titoli bancari, e al pari delle principali Borse Europee, mentre sembra allentarsi la tensione in Ucraina . Le unità militari della Russia impegnate nelle esercitazioni di questi giorni a ridosso dell'Ucraina hanno infatti iniziato a riportare le loro truppe nei luoghi di dispiegamento permanente.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,134. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.854,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,67%, scendendo fino a 92,91 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +158 punti base, con un deciso calo di 33 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,90%.buona performance per, che cresce dell'1,41%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,74%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,22%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.784 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,42% rispetto alla chiusura precedente.di Piazza Affari, in evidenza le banche:mostra un forte incremento del 3,89%. Svettache segna un importante progresso del 2,95%.Vola, con una marcata risalita del 2,80%. Brilla, con un forte incremento (+2,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%.di Milano,(+3,92%),(+3,23%),(+3,22%) e(+3,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,02%.