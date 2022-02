Haffner Energy si è quotata su Euronext Growth Paris

Haffner Energy

(Teleborsa) -, azienda attiva nella progettazione, costruzione e commercializzazione di tecnologie che combinano la produzione di idrogeno verde e la cattura del carbonio,. Con la quotazione sulla borsa di Parigi, Haffner Energy punta ad accelerare la sua strategia industriale e a commercializzare a livello internazionale la sua tecnologia di. Il prezzo di ammissione è stato fissato a 8 euro per azione, per una capitalizzazione di mercato di 358 milioni di euro all'inizio delle contrattazioni. L'offerta, aperta a investitori internazionali, istituzionali e privati, ha raccolto 71,7 milioni di euro."La nostra tecnologia brevettata HYNOCA è il risultato di oltre dieci anni di ricerca e sviluppo eche non vengono utilizzati altrove - ha commentato il co-fondatore Marc Haffner - In altre parole, una risorsa naturale abbondante, presente ovunque e generalmente accessibile nel raggio delle nostre strutture. Tutti questi elementi conferiscono a HYNOCA un potenziale dirompente, producendo un idrogeno 100% green e carbon-negative,".