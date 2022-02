TERNA, a gennaio consumi elettrici +1,5%

(Teleborsa) - A gennaio ihanno fatto registrare un incremento dell'1,5% rispetto allo stesso mese del 2021, crescita meno sostenuta rispetto ai mesi precedenti (+5,6% a dicembre e +3,8% a novembre). Secondo i dati diil fabbisogno di elettricità nel nostro Paese è stato pari a 27,5 miliardi di kWh. Queste le principali evidenze emerse dalrelativo al mese di gennaio 2022 pubblicato dalla società che gestisce la rete di trasmissione nazionale.Nel dettaglio, gennaio quest'anno ha avuto un giorno lavorativo in più (20 vs 19) e una temperatura media mensile in linea rispetto a gennaio del 2021. Il dato della, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, – rileva Terna – risulta in. A livello territoriale, la variazione tendenziale di gennaio è stata ovunque positiva:In termini congiunturali, invece, il valore della richiesta elettrica destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura ha fatto registrare una flessione dell'1,8% rispetto al mese precedente (dicembre 2021).Nel mese di gennaio 2022, lae per la quota restante (9%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta è risultata pari a. Lehanno coperto il. In forte crescita la(+40%), dovuta principalmente a un maggior irraggiamento solare. Positive anche le produzioni da(+13,4%) e(+3%); in flessione le fonti di(-34%) ed eolica (-2,8%). Per quanto riguarda il, la variazione è pari a -24,3% per un effetto combinato di un aumento dell'export (+27%) e di una diminuzione dell'import (-17,6%), fenomeno che si è registrato già nei mesi di novembre e dicembre 2021.L'che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette 'energivore', ha fatto registrare una flessione dell'1,8% rispetto a gennaio del 2021 (e dello 0,7% rispetto a dicembre 2021, con dati destagionalizzati e corretti dall'effetto calendario). Il dato riflette un'attenuazione della produzione nei comparti della siderurgia, della meccanica e della chimica; in crescita, invece, i consumi dei settori dei mezzi di trasporto, dei materiali da costruzione e degli alimentari.