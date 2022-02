BNL Abito si arricchisce del servizio papernest per gestire le utenze domestiche

BNP Paribas

(Teleborsa) -, che consentirà di integrare nell'ecosistemail servizio fornito da papernest per gestire al meglio i costi delle"BNL Abito" è undi soluzioni complete e su misura per la casa, per offrire consigli e soluzioni relative all'acquisizione di una casa, alla sua ristrutturazione e arredo o per renderla più ecosostenibile e protetta da imprevisti o semplicemente per gestire le esigenze quotidiane, comprese le utenze.papernest permette ai clienti diin pochi minuti, gratuitamente, con unper una famiglia italiana pari a"La strategia di BNL, secondo una logica open banking, è quella di sviluppare soluzioni su misura per le esigenze bancarie e non di ciascun cliente. Ci proponiamo di raggiungere questo obiettivo attraverso sinergie con le società specializzate del Gruppo BNP Paribas, ma anche instaurando partnership con attori leader in altri settori non bancari, come papernest", ha spiegato, Head of Retail Banking Division BNL BNP Paribas."Condividiamo con BNL la forte ambizione di accompagnare quotidianamente i nostri clienti con soluzioni concrete e utili. Siamo orgogliosi di collaborare con questo Istituto per continuare a supportare i nostri utenti nella gestione delle loro spese correnti", ha detto, CEO, papernest.