UGL, Capone: "Riaprire tavolo di confronto a difesa dei lavoratori"

(Teleborsa) - "Preoccupa l'impatto della spinta inflazionistica sui salari, un fenomeno che può dar luogo ad una pericolosa spirale recessiva ripercuotendosi direttamente sul potere d'acquisto dei lavoratori. Per tale ragione, come Sindacato UGL, chiediamo al presidente Draghi e al ministro Orlando di riaprire iltenendo conto dei profondi mutamenti verificatisi all'interno del mercato del lavoro in questi ultimi anni". Questo l'appello lanciatoin merito all'importanza di"È fondamentale, in tal senso, – ha proseguito Capone – adeguare la normativa vigente e le disposizioni dei CCNL attualmente in vigore alla crisi occupazionale innescata dalla pandemia e alle numerose incognite che alimentano il clima di instabilità a livello internazionale, prevedendo nuovi strumenti e garanzie a tutela dei lavoratori. Ci opponiamo, pertanto, ai numerosi tentativi volti ad indebolire il ruolo dei corpi intermedi e a limitare la libertà sindacale, ribadendo l'importanza centrale della contrattazione collettiva al fine di ampliare l'attuale cornice di diritti e per garantire i salari. Al contempo, auspichiamo quanto prima unaper difendere i redditi delle famiglie e ridare competitività alle imprese".