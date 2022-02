Mercedes-Benz, risultati 2021 positivi grazie a modelli elettrici e di lusso

Mercedes-Benz

(Teleborsa) -ha registrato undi 168 miliardi di euro nel 2021 (154,3 miliardi di euro nel 2020). L'del gruppo è stato di 29,1 miliardi di euro (6,6 miliardi di euro nel 2020), mentre l'EBIT rettificato, che riflette l'attività sottostante, è stato di 19,2 miliardi di euro (8,6 miliardi di euro l'anno prima). L'del gruppo è stato di 23,4 miliardi di euro (4 miliardi di euro un anno fa). Nel 2021, l'utile netto escluso il risultato del deconsolidamento è salito a 14,2 miliardi di euro. L', escluso il risultato del deconsolidamento, è aumentato del 280% a 12,89 euro (3,39 euro nel 2020).Nel quarto trimestre, la società ha realizzato undi gruppo di 9,2 miliardi di euro dal deconsolidamento, a causa dello. Il 1° febbraio 2022 la precedente Daimler AG è stata ribattezzata Mercedes-Benz Group AG e Daimler Mobility AG è diventata Mercedes-Benz Mobility AG. L'ex divisioneè stata quotata alla Borsa di Francoforte il 10 dicembre 2021."Il 2021 è stato un anno di progresso strategico per Mercedes-Benz. Tre numeri illustrano come questa trasformazione stia prendendo piede: lesono aumentate del 30%, lesono aumentate del 64% e il nostro EBIT rettificato è aumentato del 105%", ha affermato Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group. "Con un programma chiaro per quest'anno,- ha aggiunto - A parte l'incessante attenzione all'efficienza dei costi e alla gestione della catena di approvvigionamento, le nostre priorità strategiche sono: ridimensionare i veicoli elettrici, accelerare i nostri piani software per auto e far crescere il nostro business del lusso".Mercedes-Benz prevede che i vincoli di fornitura relativi aicontinueranno ad avere un impatto sul mercato nel 2022. "Insieme ai fornitori, Mercedes-Benz lavora continuamente per garantire capacità e sviluppare la tecnologia per consentire nuove generazioni di chip - sottolinea la società - Ciò includein vari punti della catena di approvvigionamento e molteplici fonti di approvvigionamento".