Top Utility 2022, a Iren il premio Ricerca & Innovazione

(Teleborsa) - Ilha ricevuto oggi il, assegnato nell'ambito della, iniziativa dedicata alle aziende dei servizi pubblici locali nei settori di energia, rifiuti e acqua. Il riconoscimento consegnato a Iren – fa sapere la società in una nota – "ha inteso premiare la qualità dell'attività di ricerca e innovazione svolta all'interno del Gruppo e per aver attuato un approccio trasversale ai diversi business nella diffusione e adozione dell'innovazione in tutti i comparti nei quali l'azienda opera". L'azienda ha destinatoNell'ambito della ricerca, inoltre, il Gruppo Iren – evidenzia la nota – "ha sviluppato negli anni rapporti con oltre 500 partner europei in 33 nazioni, affrontando tematiche che oggi sono entrate all'ordine del giorno delle agende nazionali ed internazionali, quali idrogeno, power to gas, biometano e altre tecnologie cleantech".